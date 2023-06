Líder da IL preocupado com exoneração na obstetrícia do Santa Maria

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, mostrou, esta terça feira, a sua preocupação com o afastamento do diretor de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Santa Maria, em Lisboa.

"Isto preocupa-me", comentou Rui Rocha, em Portimão, antes da reunião com a Administração Regional de Saúde do Algarve, "parece haver aqui um clima instalado em que as pessoas não podem ter opinião".

"A discordância em si mesma não é motivo para afastar pessoas", continuou o deputado, "se é isto que está em causa é de facto muito preocupante".

Diogo Ayres de Campos foi afastado por questionar o projeto de restruturação no Hospital de Santa Maria e a colaboração com o S. Francisco Xavier.

O agora ex-diretor de Obstetrícia e Ginecologia criticou a transferência de partos para o Hospital São Francisco Xavier nos meses de agosto e setembro, situação que deu origem a um abaixo assinado subscrito por mais de 30 profissionais.

Alexandre Valentim Lourenço, o diretor interino do mesmo serviço, assegurou esta terça-feira que tudo vai ser feito para garantir a segurança das grávidas.