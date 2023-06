UEFA confirma convite a António Costa para assistir à final da Liga Europa

A UEFA confirma que o seu presidente convidou António Costa a assistir à final da Liga Europa, em Budapeste, capital da Hungria.

Em resposta à Renascença, o organismo que rege o futebol europeu esclarece que o primeiro-ministro foi "ilustre convidado" de Aleksander Ceferin. Informação que confirma a versão de Costa, que esclareceu, esta segunda-feira, ter correspondido a convite do presidente da UEFA.

A 31 de maio, António Costa, que viajava num Falcon 50 da Força Aérea, fez uma escala em Budapeste, quando seguia a caminho da Moldova para a cimeira da Comunidade Política Europeia, sem que a paragem constasse da sua agenda pública, segundo noticiou o "Observador".

De acordo com o jornal, o chefe do Governo português assistiu ao jogo da final da Liga Europa entre a Roma, do treinador português José Mourinho, e o Sevilha, ao lado do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. Costa teria feito escala na Hungria para "dar um abraço" ao Mourinho.