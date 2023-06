Seca. BE quer reativar Instituto da Água e alterar modos de produção agrícola

O Bloco de Esquerda alertou hoje para a "gravíssima situação de escassez de água" que o país atravessa e defendeu a reativação do Instituto da Água, além de mudanças na produção agrícola, evitando a intensiva.

O BE reuniu hoje a Mesa Nacional -- órgão máximo do partido entre convenções -- e, em conferência de imprensa no final da reunião, em Lisboa, a coordenadora do partido apresentou um conjunto de iniciativas que vai entregar no parlamento.

"Portugal está em seca, enfrenta uma gravíssima situação de escassez de água que tem diferentes impactos regionais", afirmou Mariana Mortágua, defendendo que o país "tem de enfrentar esse problema e tem de adaptar a sua economia". .

Para fazer face a essa situação, o BE propõe -- através de um projeto de lei - criar o "Instituto da Água, que tenha como missão trabalhar, proteger, gerir a água disponível", bem como "recuperar as administrações das regiões hidrográficas, que eram as instituições que tinham, a nível regional, as funções e o dever de gerir a água disponível".

A líder bloquista afirmou que Portugal "não tem instituições responsáveis por gerir a água a nível local" porque "as desqualificou no tempo de Passos Coelho e elas nunca foram requalificadas".

Destacando a "importância destas instituições", a deputada elencou que "são elas que podem gerir a água a nível regional, definir quais são os limites máximos, como é que ela deve ser distribuída e que devem fazer, por exemplo, a articulação com o Estado espanhol".

A coordenadora do BE indicou que a gestão dos recursos hídricos está atualmente com a Agência Portuguesa do Ambiente, "que já tem uma série de outras valências", defendendo que a água "exige uma gestão específica e recursos humanos técnicos específicos".

O BE pede também mudanças na produção, defendendo que "Portugal não pode continuar a investir num modo de produção agrícola, industrial, de serviços, que não é sustentável", nomeadamente face à água disponível.