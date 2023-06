PCP quer ouvir ministro do Ambiente sobre recuperação do parque natural da Serra da Estrela

O PCP requereu esta segunda-feira a audição do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, sobre a revitalização do parque natural da Serra da Estrela, considerando que está "ao abandono" quase um ano após o incêndio que deflagrou na região.

Este anúncio foi feito pela líder parlamentar do PCP, Paula Santos, em declarações aos jornalistas no Vale do Beijames, em pleno parque natural da Serra da Estrela, no âmbito das jornadas parlamentares do partido, e pouco depois de ter falado com o presidente da associação de Amigos da Serra da Estrela, José Maria Saraiva.

Rodeada por vários troncos de árvores queimados, vestígios do incêndio que deflagrou na região em agosto de 2022, Paula Santos salientou que há "anúncios e promessas" que foram feitos pelo Governo após os fogos, mas, no terreno, identifica-se que "não há o investimento que seria necessário" para proceder à recuperação do parque.

"É um parque que, na prática, está ao abandono e não há esse acompanhamento por parte do Governo e daqueles que são os organismos que intervêm nesta área. Isto resulta de uma opção política, que não investe em termos de meios, de capacidade e de uma estrutura orgânica", criticou.

Paula Santos destacou em particular o facto de ser necessário maior investimento e reforço dos meios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), lamentando que o parque não tenha uma "direção própria".

Vladimiro Vale, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP, indicou que, atualmente, o parque natural da Serra da Estrela "não tem uma equipa diretiva de gestão do parque", estando toda a gestão dos parques naturais da região centro "concentrada num serviço que funciona na Mata do Choupal, em Coimbra".

"Isso afastou as direções dos parques naturais do terreno. Uma coisa é uma direção de um parque estar inserida no meio: ouvir, ver, passar no terreno, outra coisa é estar em Coimbra, com falta de meios, com o desinvestimento que houve", lamentou.

Neste contexto, Paula Santos anunciou que o partido vai requerer a audição, na comissão parlamentar de Ambiente e Energia, do ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, para se discutir "a revitalização e a recuperação do parque natural da Serra da Estrela".

"São necessárias respostas para que haja esta recuperação e para que não seja uma oportunidade perdida", defendeu.