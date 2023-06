Costa assinala que 150 mil famílias começam a receber apoio de renda esta segunda-feira

O primeiro-ministro assinalou que a partir desta segunda-feira cerca de 150 mil famílias começam a receber o apoio direto do Estado para o pagamento de rendas, destacando que esta medida poderá atingir 200 euros por mês.

As referências a esta medida do Governo, que faz parte do programa Mais Habitação, foram feitas por António Costa em mensagens que publicou na sua conta na rede social Twitter.

"Hoje é um dia muito importante para as cerca de 150 mil famílias que começam a receber o apoio direto do Estado para pagamento das rendas. Um apoio com retroativos a janeiro, que pode ir até aos 200 euros por mês, durante cinco anos" escreveu o líder do executivo.

Na mesma mensagem, o primeiro-ministro referiu que já em maio "começaram a ser apoiadas cerca de 35 mil famílias".

"É um grande esforço financeiro, passando a haver, assim, cerca de 185 mil famílias abrangidas pelas medidas de apoio às rendas. Continuamos focados nas políticas de habitação", acrescentou.

O programa Mais Habitação foi apresentado pelo Governo em 16 de fevereiro e assenta em cinco eixos: aumentar a oferta de imóveis para fins de habitação, simplificar os processos de licenciamento, aumentar o número de casas no mercado de arrendamento, combater a especulação imobiliária e apoiar as famílias.