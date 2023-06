PCP critica repto de Metsola e diz que Parlamento da Ucrânia é um "simulacro"

O Partido Comunista Português (PCP) respondeu à presidente do Parlamento Europeu considerando que "na Ucrânia o que existe é um simulacro de Parlamento, de cuja composição foram banidas e ilegalizadas as forças democráticas, de esquerda e progressistas".

A resposta do PCP, colocada na página do partido, surge depois da passagem de Roberta Metsola por Lisboa e da sua intervenção na Assembleia da República, na qual desafiou a deputada comunista Paula Santos a falar no Parlamento de Kiev perante os deputados ucranianos.

"O PCP rejeita e repudia as expressões de arrogância e ingerência que a presidente do Parlamento Europeu decidiu exercitar na sua passagem pela Assembleia da República", lê-se na nota, que acrescenta que "Metsola deve saber que em boa verdade na Ucrânia o que existe é um simulacro de Parlamento, de cuja composição foram banidas e ilegalizadas as forças democráticas, de esquerda e progressistas".

Para o PCP, "aquilo que [Metsola] proclama, "falar-se livremente" nesse fórum, é uma impossibilidade", acrescentam os comunistas, para quem no Parlamento ucraniano "têm no essencial assento forças reacionárias e fascizantes, constituído a partir dum poder assente em forças de cariz nazi que não só impede o exercício do direito de opinião, como promove a prisão e o assassinato daqueles que afirmem uma opinião distinta, factos que não parecem incomodar Metsola".