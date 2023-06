Paulo Raimundo pede reforço do PCP para melhorar condições de vida dos portugueses

Este domingo, o secretário-geral do PCP apelou ao reforço do partido para melhorar as condições de vida dos portugueses, considerando que o “caminho em curso não serve o país” e que é preciso “romper com a política de direita”.

“A melhoria das condições de vida e um Portugal desenvolvido e soberano estão profundamente ligados ao reforço do PCP. Isto hoje é uma evidência de cada vez mais gente”, afirmou Paulo Raimundo.

O líder comunista discursava numa sessão evocativa do centenário do nascimento do artista e militante do partido José Dias Coelho, que morreu em 1961, assassinado pela PIDE (a polícia política do regime do Estado Novo).

Na iniciativa, que decorreu na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, Paulo Raimundo considerou que “o desafio de hoje é o de romper com a política de direita e construir a alternativa patriótica e de esquerda, respeitadora e concretizadora dos valores de Abril”.

“É esta a necessidade do país que se prova todos os dias quando se avolumam os problemas, se agravam as condições de vida dos trabalhadores e do povo no seu direito à saúde, à educação, à habitação, à cultura, quando crescem os estrangulamentos e se agudizam os problemas de fundo nacionais, os seus défices estruturais e sua dependência a todos os níveis”, defendeu.

E apontou que “aí estão a precariedade, os baixos salários, as baixas pensões de reforma, o aumento do custo de vida, aí está o aumento dos lucros dos grupos económicos, aí estão as injustiças e as desigualdades sociais”.