Lídia Pereira reeleita líder da juventude do Partido Popular Europeu

A eurodeputada do PSD Lídia Pereira foi reeleita para mais um mandato na liderança da juventude do Partido Popular Europeu (YEPP), no 14.º congresso daquela estrutura, que decorreu em Braga e terminou este domingo.

De acordo com uma nota enviada à Lusa, Lídia Pereira foi reeleita para um mandato de dois anos, com 71% dos votos, e “assumiu como prioridade para o próximo mandato a necessidade da subida de salários para enfrentar a crise inflacionista que afeta a Europa, a crise na habitação e a luta contra as alterações climáticas”.

“O próximo mandato será marcado pelas eleições europeias de 2024, elegendo a necessidade de dar resposta aos problemas da juventude como prioridade da agenda do Partido Popular Europeu”, acrescenta.

Numa publicação no Facebook, Lídia Pereira agradeceu "o voto de confiança das organizações membro do YEPP, em particular no apoio da Juventude Social Democrata, na reeleição para mais um mandato como presidente do YEPP".

A eurodeputada apontou igualmente união para "vencer os desafios que se apresentam" à sua geração.