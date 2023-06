Incêndios: IL quer chamar ao parlamento ministras da Coesão Territorial e da Solidariedade

A Iniciativa Liberal (IL) quer chamar ao parlamento a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e a ministra da Coesão Territorial para prestarem explicações sobre o que "continua por fazer" após os incêndios de Pedrógão Grande.

Quando passam seis anos desde a tragédia, Rui Rocha considera que "os portugueses merecem explicações claras sobre tudo o que continua por fazer". .



"Seis anos depois dos incêndios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, ainda existem casas por reconstruir. Algumas primeiras habitações e quase todas as que não eram primeiras habitações. É incompreensível", aponta.

O líder da IL defende igualmente que o dinheiro do fundo Revita, "constituído sobretudo graças aos donativos dos portugueses, tem de ser investido naquele território".

E questiona: "Quais são os planos do Governo para as verbas que ainda existem no fundo? Como está a ser feita a articulação com as autarquias? Porque é que o Governo fez um despacho para nacionalizar o Revita quando o regulamento do próprio fundo prevê exatamente o contrário? Qual é o objetivo?".