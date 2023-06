Marcelo não vê "problema político específico" na escala de Costa na Hungria

Mário Rui Simões Rod

18 jun, 2023 Leiria 00:45

COMO ACHO O CONTRÁRIO, FIZ ISTO: Exma. Senhora Procuradora-Geral da República Venho perante V.ª Ex.ª, muito respeitosamente, perguntar se a escala do sr. primeiro-ministro António Costa, em Budapeste, na Hungria, usando um avião do Estado, é susceptível de configurar o crime de peculato de uso, nos termos do Artigo 376.º do Código Penal Português. Se a resposta for afirmativa, requeiro a V.ª Ex.ª que me informe que diligências tomou o Ministério Público visando, neste caso concreto, o respeito pela lei criminal portuguesa, e consequentemente o respeito do Estado de Direito. Com os melhores cumprimentos Mário Rui Simões Rodrigues Cidadão Português com o BI 80...