Moedas como futuro primeiro-ministro? Metsola reconhece “qualidades raras” no autarca

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, considera que Carlos Moedas tem “qualidades raras” para um político e não descarta que o atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa se venha a tornar primeiro-ministro.

Questionada esta sexta-feira pela Renascença se Carlos Moedas dava um bom chefe de Governo, Roberta Metsola elenca qualidades do autarca e devolve a pergunta a Moedas.

“Têm de lhe perguntar a ele. Conheço-o há vários anos, desde que era Comissário Europeu e, agora, como autarca de uma das cidades mais importantes da Europa. O que é que posso dizer sobre o Carlos [Moedas]? É o Carlos como o conhecemos: humano, entende, consegue falar com qualquer pessoa e ouve muito as pessoas. Acho que essas qualidades são raras e estão encapsuladas no Carlos”, respondeu a atual líder do hemiciclo europeu.

Roberta Metsola está de visita a Portugal e, esta sexta-feira de manhã, esteve no icónico café “A Brasileira” com o presidente da autarquia lisboeta. Moedas, eleito pelo PSD, pertence ao Partido Popular Europeu (PPE), a mesma família política de Metsola.

O PPE foi, aliás, uma das razões que trouxe a política maltesa a Portugal, uma vez que esta sexta-feira participa num evento da juventude do Partido Popular Europeu em Braga, que contará com a presença do líder do PSD, Luís Montenegro.

Durante a manhã desta sexta-feira, Roberta Metsola discursou na Assembleia da República, onde elogiou a forma como Portugal acolheu vários refugiados ucranianos logo depois da guerra começar, apesar da longa distância que separa os dois países. A presidente do Parlamento Europeu apelou ainda aos jovens para que não cedam às alternativas fáceis e aos extremismos políticos.

"Estou aqui para apelar às pessoas - aos jovens em particular - para que não cedam ao conforto do cinismo fácil, para que não aceitem uma fuga silenciosa para os extremos e para as franjas políticas", sublinhou perante os deputados portugueses.