Medina contraria ex-CEO da TAP, garante que foi informada da exoneração por justa causa

O ministro das Finanças garantiu esta sexta-feira que a ex-presidente executiva da TAP soube que ia ser exonerada por justa causa no dia 05 de março, véspera do anúncio público em conferência de imprensa, contrariando a versão da gestora.

“Estou a transmitir o relato fiel, verdadeiro, integral do que foi o âmbito da conversa no domingo [05 de março], uma reunião formal para lhe comunicar que, recebido o relatório da IGF e ponderadas as suas conclusões, a demissão da engenheira Christine e do presidente do Conselho de Administração – [com Manuel Beja] essa conversa foi com o ministro das Infraestruturas - não seria possível a sua continuidade e que eu iria propor o início do processo relativamente à sua demissão com justa causa”, afirmou Fernando Medina, na comissão parlamentar de inquérito à TAP.

Estas afirmações do ministro contrariam as declarações da ex-presidente executiva da companhia aérea, Christine Ourmières-Widener, na sua audição na comissão de inquérito, em abril, onde disse ter tido uma reunião com Fernando Medina na véspera do anúncio da sua demissão, mas que em nenhum momento foi informada de que seria demitida com justa causa, apenas de que a “situação estava complicada”.

“Eu tive uma reunião com o ministro das Finanças no domingo à noite antes da conferência de imprensa e durante essa discussão ele expressou que a situação estava complicada, mas ele não me deu a informação que seria demitida com justa causa no dia seguinte”, respondeu então a ex-CEO, depois de consultar por breves momentos os dois advogados que a acompanharam.