PSD congratula-se com eleição de Ricardo Rio como presidente de rede mundial de autarcas

O líder do PSD, Luis Montenegro, saudou e congratulou-se esta quarta-feira com a eleição do social-democrata e presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, para presidir ao Comité Executivo do Global Parliament of Mayors.

"É com autarcas de referência como Ricardo Rio que o poder local se enaltece e demonstra o seu papel fundamental no desenvolvimento de Portugal", defendeu Luís Montenegro, numa nota escrita enviada à Lusa.

O Comité Executivo do Global Parliament of Mayors (GPM) é uma rede que reúne mais de 60 autarcas da Europa, América, Ásia e África.

Também o primeiro-ministro, António Costa, numa publicação na sua conta do Twitter, já saudou hoje à tarde esta eleição, salientando que as cidades "são palcos globais que, em articulação com o poder central e integradas em plataformas internacionais, promovem o desenvolvimento e o progresso das sociedades".

Segundo um comunicado da Câmara de Braga, Ricardo Rio irá assumir aquele cargo em agosto, sucedendo ao presidente da cidade alemã Mannheim, Peter Kurz.

Ricardo Rio é membro do GPM desde 2018 e foi nomeado tesoureiro e membro do Comité Executivo em 2019.

"É com grande orgulho que assumo a presidência do GPM. Desde o início, em 2016, o GPM desenvolveu uma história de unir autarcas de todo o mundo para enfrentar questões globais do século XXI, gerando impacto global e local e promovendo o papel das cidades em organizações internacionais, como as Nações Unidas e o G7, e trabalhando em questões fundamentais como a democracia, a partilha de talento ou as alterações climáticas", refere Ricardo Rio.

Acrescenta que ainda recentemente o GPM promoveu a Declaração Global de Autarcas pela Democracia, assinada por mais de 250 presidentes de câmara em todo o mundo.

"O GPM organiza e amplifica a voz e a influência dos autarcas em todo o mundo e fortalece a relação com governos nacionais, redes, instituições multinacionais, grupos da sociedade civil e empresas. Neste momento, reúne mais de 60 autarcas da Europa, América, Ásia e África, funcionando também com parcerias com diversas organizações internacionais", conclui o autarca.