Mondego. "As ordens não são negociáveis", diz ministra da Defesa​

"As ordens não são negociáveis". Quem o diz é a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, chamada a falar em comissão parlamentar sobre o caso NRP Mondego.

A ministra voltou a considerar "inaceitável" a recusa dos 13 marinheiros em embarcar no navio a 11 de março, alegando razões de segurança e falta de condições técnicas.

Chamada a responder a pedido da Iniciativa Liberal, Helena Carreiras reiterou que a conduta dos militares "colocou em causa a cadeia hierárquica".

"Repito o que afirmei publicamente: é inaceitável o ocorrido no dia 11 de março quando o NRP Mondego se encontrava com uma prontidão de duas horas e em condições de segurança para navegar, após a avaliação de quem tinha essas competências", salienta.

"Às Forças Armadas, corpo especial do Estado, com direitos e deveres especiais previstos na Constituição e no regulamento de disciplina militar, são exigidas atividades assentes nos valores militares da missão, da hierarquia, da coesão, da disciplina, da segurança e da obediência aos órgãos de soberania competentes nos termos da Constituição e da lei. As ordens não são negociáveis. Só há espaço para não obedecer a ordens ilegais", remata.

Recorde-se que o NRP Mondego falhou a patrulha a um navio russo alegadamente por falta de guarnição, a 11 de março.

Tal como a Renascença avançou, estes militares da Marinha vão ficar a conhecer as acusações de que são alvo no processo disciplinar, esta quinta-feira.

Portugal tem feito bom trabalho na vigilância dos cabos submarinos e dos navios russos

Apesar do incidente, a ministra da Defesa Nacional considera que o desempenho de Portugal na vigilância tem sido notório e está a ser feito em várias frentes, não apenas com recurso à Marinha.

Helena Carreiras também confirmou que a Lei de Programação Militar (LPM) vai recorrer ao uso de receitas próprias dos ramos das Forças Armadas e que as chefias tinham conhecimento disso mesmo. Por isso, rejeita qualquer mau estar pelo facto do Orçamento da LPM contar, numa primeira fase, com 5% e, depois, com 12% vindos de recursos próprios dos ramos.

Na comissão, Helena Carreiras aproveitou para meter os pontos nos i's, depois do Governo ter anunciado o maior investimento de sempre das Forças Armadas, quando apresentou a LPM, com uma despesa recorde em armamente, de 5,5 mil milhões de euros para os próximos 12 anos. Mas, segundo avançou na altura o Expresso, os militares ficaram surpreendidos e defraudados com a origem das verbas.

[notícia atualizada às 12h02 de 14 de junho de 2023]