Mondego. "As ordens não são negociáveis", diz ministra da Defesa​

"As ordens não são negociáveis". Quem o diz é a ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, chamada a falar em comissão parlamentar sobre o caso NRP Mondego.

A ministra voltou a considerar "inaceitável" a recusa dos 13 marinheiros em embarcar no navio a 11 de março, alegando razões de segurança e falta de condições técnicas.

Chamada a responder a pedido da Iniciativa Liberal, Helena Carreiras reiterou que a conduta dos militares "colocou em causa a cadeia hierárquica".

"Repito o que afirmei publicamente: é inaceitável o ocorrido no dia 11 de março quando o NRP Mondego se encontrava com uma prontidão de duas horas e em condições de segurança para navegar, após a avaliação de quem tinha essas competências", salienta.

"Às Forças Armadas, corpo especial do Estado, com direitos e deveres especiais previstos na Constituição e no regulamento de disciplina militar, são exigidas atividades assentes nos valores militares da missão, da hierarquia, da coesão, da disciplina, da segurança e da obediência aos órgãos de soberania competentes nos termos da Constituição e da lei. As ordens não são negociáveis. Só há espaço para não obedecer a ordens ilegais", remata.

Recorde-se que o NRP Mondego falhou a patrulha a um navio russo alegadamente por falta de guarnição, a 11 de março.

Tal como a Renascença avançou, estes miliares da Marinha vão ficar a conhecer as acusações de que são alvo no processo disciplinar, esta quinta-feira.