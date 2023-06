IA. Eurodeputada do PS alerta para risco de "tecnologia andar mais depressa que regulador"

Maria Manuel Leitão Marques, eurodeputada socialista, teme que a proposta de lei relativa à Inteligência Artificial do Parlamento Europeu, aprovada esta quarta-feira, ainda se venha a tornar inválida.

Em declarações à Renascença, a eurodeputada alerta há sempre riscos quando se legisla sobre o digital - principalmente devido à evolução rápida do ecossistema.

"Temo isso. E a prova disso é que estávamos aqui, já na fase final de aprovação no Parlamento, quando se tornou viral o ChatGPT", diz. "Esse risco existe em tudo o que é regulamentação sobre o que é o digital, que é: a tecnologia andar mais depressa que o regulador."

O pacote legislativo europeu prevê agora regulamentar as empresas que utilizem Inteligencia Artificial em algumas aplicações que começam agora a aparecer no mercado.

Um dos exemplos é a utilização para atribuição de crédito, em que a IA pode, porventura, discriminar "em função do bairro ou do local" dos titulares do pedido.

"O tempo em que podiamos lidar com a tecnologia sem regras e sem leis está ultrapassado. Há coisas boas que as tecnologias digitais nos trouxeram e nos vão trazer, mas há outros riscos que é importante prevenir", afira.

"Há muitas aplicações inócuas e que até podem ser positivas. Inclusive para a administração pública", nota ainda .

A proposta de lei, que hoje recebeu luz verde no Parlamento Europeu, será agora alvo de discussão no Conselho Europeu, e, só perto do final do ano, é que deverá ser efetivada. A expectativa é que entre em vigor no arranque de 2024.