“Se pudéssemos mudar o 10 de Junho para setembro tínhamos gente que chegasse para a vindima”

“Se pudéssemos mudar o 10 de Junho para setembro era ótimo para termos gente para a vindima”, afirmou este sábado o enólogo João Nicolau de Almeida, presidente da Comissão Organizadora das Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

No seu discurso no Peso da Régua, em Vila Real, João Nicolau de Almeida chamou a atenção para os “grandes desafios” do Douro, como a desertificação e a consequente falta de mão-de-obra para trabalhar a vinha.

"Senhor Presidente [da República] se pudéssemos mudar o 10 de Junho para 10 de setembro era ótimo para a vindima, tínhamos aqui gente que chegasse para a vindima", afirmou.

O enólogo do Douro João Nicolau de Almeida foi a escolha de Marcelo Rebelo de Sousa para presidir à comissão organizadora do 10 de Junho que, este ano, decorrem no Peso da Régua, cidade do distrito de Vila Real.

Depois de se mostrar lisonjeado pela escolha do Presidente da República e de partilhar um agradecimento por o Douro ser o palco para as comemorações oficiais do Dia de Portugal, o responsável falou sobre a história da região que é produtora do vinho do Porto e é Património Mundial da UNESCO desde 2001, e sobre as “pepitas de ouro” do território.

“Neste alucinante e veloz século XXI temos em mãos vários desafios complexos para enfrentar. Começo por referir uma realidade nacional, não sendo o Douro uma exceção, que se trata da forte desertificação do interior, gerando falta de mão-de-obra e escassez de massa crítica”, salientou.