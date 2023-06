"Roubo" ou "justiça"? Costa troca argumentos com professora no 10 de Junho

O primeiro-ministro, António Costa, trocou este sábado argumentos com uma professora em protesto, à margem das comemorações do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que decorreram no Peso da Régua, em Vila Real.

O momento aconteceu após o discurso oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quando o primeiro-ministro abandonava o recinto. António Costa ouviu a professora dizer que lhe “roubaram 14 anos” de tempo de serviço e respondeu que o Governo está a fazer "justiça" aos docentes, num ano letivo marcado por uma onda de greves na Educação. Cerca de 200 professores marcaram este sábado presença nas comemorações do Dia de Portugal, no Peso da Régua, empunhando cartazes onde pedem "respeito" e para reafirmarem que a luta continua.

Excerto da troca de argumentos entre António Costa e a professora: Professora: “A mim não me roubaram seis anos e seis meses, roubaram-me 14 anos”. António Costa: “Agora posso falar eu? Se a carreira se mantém descongelada, e eu posso garantir que a carreira continuará descongelada, é porque temos feito o descongelamento com conta peso e medida, porque no passado prometeram-lhes uma grande carreira mas depois nunca concretizaram”. Professora: “Quem me prometeu a mim que trabalho há 40 anos na escola foram os governos PS e PSD, porque não há alternativa neste país, há alternância”. António Costa: “Nós descongelámos, mantemos a carreira descongelada e garantimos que a carreira vai continuar descongelada. A recuperação do tempo que foi feita foi exatamente na mesma medida que foi feita para as restantes carreiras: o correspondente a 70% do tempo congelado. Em segundo lugar, temos em conta que o congelamento não teve o mesmo impacto nas pessoas em função da posição que tinham na carreira. Um congelamento no segundo escalão não era o mesmo que um congelamento no terceiro escalão. Por isso, agora criámos um acelerador onde eliminámos a quota”.