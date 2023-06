Marcelo no 10 de Junho: “Não podemos desistir de criar mais riqueza”

Portugal tem "problemas para resolver" e "não podemos desistir de criar mais riqueza”, afirmou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no discurso das comemorações do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que decorrem no Peso da Régua, em Vila Real.

"Não podemos desistir nunca de criar mais riqueza, mais igualdade, mais coesão, distribuindo essa riqueza com mais justiça, porque só isso nos permitirá ter projeção no mundo", declarou o chefe de Estado.