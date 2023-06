Galamba recebido com coro de assobios nas cerimónias do 10 de Junho

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, foi vaiado à chegada às cerimónias do 10 de junho, este sábado, no Peso da Régua, em Vila Real. O primeiro-ministro, António Costa, foi aplaudido.

Foi ao som de um coro de assobios e de gritos de “Vai-te embora” que João Galamba foi recebido pelos populares.

O ministro das Infraestruturas está envolvido em polémica na sequência dos incidentes no seu ministério, que levaram à intervenção do SIS para recuperar um computador alegadamente roubado pelo ex-adjunto Frederico Pinheiro.



As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas terminam este sábado, no Peso da Régua.



A cerimónia militar conta com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; do primeiro-ministro, António Costa; e de vários ministros.