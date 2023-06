Galamba. “Foco é o trabalho, não responder a críticas”

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, diz que recebeu com “naturalidade” as críticas do Presidente da República no discurso do 10 de Junho e garante que o foco é “o trabalho”.

"O meu foco, neste momento, é o trabalho”, referiu Galamba, em declarações à RTP, no final da cerimónia, em que voltou a ser vaiado por manifestantes.

“Tenho muito trabalho a fazer. Já tive receções boas e más. O meu foco neste momento é o trabalho. Hoje garantimos que existe a eletrificação da linha do Douro e continuarei a trabalhar e a concretizar os projetos que tenho em mãos e acredite que são muitos. Coisas que continuarei a fazer a bem do país e dos diferentes territórios”, acrescentou.

Em relação ao discurso do Chefe de Estado, o governante admite que as recebeu "com naturalidade".

"O meu foco não é responder a críticas, é executar o meu trabalho, é nisso que estou empenhado e é isso que continuarei a fazer. Agora a linha do Douro e muito brevemente concretizações muito importantes para o nosso país", reafirmou à televisão pública.

Já sobre as declarações na Comissão Parlamentar de Inquérito, garante: “Não menti”.