Costa irritado com professores e cartazes "racistas"

António Costa ainda foi aplaudido quando entrou pela Avenida do Douro adentro, em pleno centro do Peso da Régua, para assistir às comemorações do 10 de Junho, mas no final foi cercado por um protesto de algumas dezenas de professores que empunhavam cartazes e gritavam contra o que designam "política neoliberal" do Governo para a Educação.

No meio de uma confusão ainda dentro do recinto das comemorações, Costa esteve literalmente ensanduichado por professores, jornalistas, corpo de segurança pessoal, ao lado da mulher, Fernanda Tadeu, a tentar explicar que os protestos são "injustos" e que este é um Governo que "descongelou as carreiras".

As explicações foram-se sucedendo, com Costa a ficar visivelmente irritado e a iniciar um percurso a pé até ao restaurante onde ia almoçar, entre outros, com o Presidente da República.

Os docentes acompanharam o primeiro-ministro e a mulher por todo o caminho até ao restaurante, a um quilómetro do recinto das comemorações e ambos seguidos lado a lado pelo presidente da Câmara de Vila real, Rui Santos.

Empunhando cartazes com a cara de Costa caricaturada com um focinho de porco e dois lápis enfiados pelos olhos, cartazes que, de resto, o primeiro-ministro tem considerado que são de teor racista, os professores foram sempre aos gritos de "neoliberal" e "conheço o seu programa" ou "traiu o socialismo".