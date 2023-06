"Cortar ramos mortos, começar de novo". Marcelo diz que "não podemos desistir de criar mais riqueza"

Portugal tem "problemas para resolver" e "não podemos desistir de criar mais riqueza”, afirmou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no discurso das comemorações do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que terminam este sábado no Peso da Régua, em Vila Real.

"Não podemos desistir nunca de criar mais riqueza, mais igualdade, mais coesão, distribuindo essa riqueza com mais justiça, porque só isso nos permitirá ter projeção no mundo", declarou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa fez a defesa do Interior do país e traçou um retrato de Portugal. “Este 10 de Junho é também ele muito diferente dos últimos, é celebrado em Peso da Régua, cidade do Interior que nunca foi nem capital de distrito nem cabeça de diocese. É celebrado ao mesmo tempo por 19 concelhos do centro e do norte. Do Douro profundo, majestoso, monumental", enfatizou.

"Tudo isto faz sentido porque é o retrato do Portugal que queremos, porque nós queremos que os Pesos da Régua dos nossos Interiores sejam tão importantes quanto Lisboa, Porto, Setúbal, Coimbra, Viana do Castelo, Faro…”, sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente quer um país com regiões que são iguais na lei, mas também "iguais na esperança do futuro". "É o retrato de Portugal que queremos, porque se unem 19 municípios como que a dizer que só a união faz a força, a união na diversidade em torno daquilo que é mesmo essencial para todos eles e para todos nós", afirmou.