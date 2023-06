Marcelo dá tempo a Costa para remodelar. "É sempre possível" fazer "mudanças" de "pessoas"

Chegado ao Peso da Régua, várias horas antes do previsto, Marcelo Rebelo de Sousa foi falando ao longo desta sexta-feira com os jornalistas aqui e ali, dentro e fora de cafés e restaurantes, chegando ao ponto de fazer declarações e ao mesmo tempo tirar fotogafias com populares desta região do do Douro. Pouco antes da apresentação de cumprimentos do corpo diplomático que é habitual nas comemorações do 10 de Junho, o Presidente da República foi questionado sobre se ainda é possível ao Governo emendar a mão e ir ao encontro do que tem pedido: a demissão de João Galamba. E Marcelo reconhece que "é sempre possível ir percebendo" que há "mudanças que é preciso fazer". "Em política é sempre possível, quem está nas oposições e no Governo, é sempre possível ir percebendo que há novos desafios, mudanças que é preciso fazer, umas vezes de pessoas outras vezes de ideias e projetos", disse Marcelo aos jornalistas, reconhecendo que "é difícil". O Presidente acrescenta, aliás, que "é esse o desafio que se põe a todos os que servem o povo, é em cada momento ver o que é que posso fazer melhor do que tenho feito até agora". Aviso implícito para o primeiro-ministro pensar melhor se não é possível "fazer melhor". Até porque, o próprio Marcelo o faz "todos os dias", assumindo que "no passado" fez "muita coisa que não faria da mesma maneira" Desde 4 de maio, dia em que fez a declaração ao país, criticando a não demissão do ministro das Infraestruturas, que Marcelo não tinha regressado ao tema da dissolução do Parlamento. Esta sexta-feira regressou ao tema. Confrontado com a opinião dos diversos comentadores que defenderam a dissolução, Marcelo respondeu que "tinha a noção que o povo não queria" que dissolvesse o Parlamento.

Marcelo explica-se nas entrelinhas: aquilo que o povo queria era que o Presidente "realmente chamasse a atenção do Governo", ou seja, que "às vezes é preciso mudar o que não está bem antes que seja muito tarde", concluindo que "foi uma prevenção". Nestas declarações aos jornalistas no Peso da Régua, Marcelo interpretou-se a si próprio: "Agora não vamos agora deitar o jogo abaixo numa altura em que deitar o jogo abaixo tinha mais custos do que vantagens". António Costa tem a faca e o queijo na mão com a maioria absoluta, o problema é que uso fazer dela. "Uma maioria absoluta tem uma responsabilidade absoluta", insiste Marcelo, e "é mais difícil ter maioria absoluta do que não ter". Para o Presidente, com este Governo na posse de uma maioria absoluta "só há uma justificação para as coisas não acontecerem, é haver problemas nas pessoas que exercem o poder". Isto inclui Costa, mas inclui, sobretudo, quem faz parte do elenco do primeiro-ministro. O mesmo quer dizer, um "problema" chamado João Galamba. Questionado se se tem perdido tempo com casos e casinhos, Marcelo responde que "não há regras gerais, há casos e casinhos importantes para o povo, às vezes um casinho que significa dinheiro mal gasto ou qualquer coisa estranha no dinheiro torna-se um casão, há outros casos que parecem muito importantes mas são muito teóricos para o povo". É esse jogo de equilíbrio "permanente entre o que pensa o Governo e as oposições" que o Presidente da República administra, porque ambos os lado "pensam exatamente o contrário uns dos outros". E a avaliação que Lisboa faz de uma "notícia de última hora" não é a mesma que o Peso da Régua faz. O Presidente da República assume para si a função de fazer "o equilíbrio entre aquilo que parece a notícia de última hora, que é fundamental, é dramático e tal, mas faz esquecer problemas de fundo do povo e aquilo que é realmente notícia, mas que tem a ver com problemas de fundo do povo".