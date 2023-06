Costa responde a Montenegro. "Obviamente, não irei demitir secretária-geral do SIRP"

O primeiro-ministro já respondeu à carta do líder do PSD, Luís Montenegro. António Costa recusa o repto para demitir a secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Graça Mira Gomes, por causa do caso João Galamba.

Na resposta a que a Renascença teve acesso (leia aqui em versão PDF), o primeiro-ministro reafirma que a secretária-geral do SIRP agiu corretamente.

"O Serviço de Informações de Segurança não agiu sob ordens, instruções ou orientações de qualquer membro do Governo, mas por decisão própria - e correta - da sua direção, em articulação com a secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, pelo que é absolutamente infundada a acusação de abuso de poder por parte do Governo, de qualquer dos seus membros ou colaboradores."



Na resposta ao líder do PSD, o primeiro-ministro refere a sua avaliação converge com a do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações, que, "por unanimidade", concluiu não ter havido "uma atuação ilegal por parte do Serviço de Informações de Segurança, nomeadamente qualquer violação de direitos, liberdade e garantias".

António Costa também defende a atuação da chefe de gabinete do ministro das Infraestruturas, João Galamba, de comunicar às secretas que um computador tinha sido levado do Ministério por Frederico Pinheiro, adjunto do ministro que tinha sido exonerado.