César pede aos socialistas "maior apuro ético e respeito" pelos eleitores

É mais um recado do presidente do PS ao próprio partido e ao Governo. Carlos César pede aos socialistas para fazerem "mais e melhor, e, sobretudo, com o maior apuro ético e respeito" pelos eleitores.

Numa mensagem vídeo divulgada esta sexta-feira à tarde pelo PS e transmitida no encerramento da convenção da Igualdade, promovida pelas Mulheres Socialistas, César avisa que a "confiança na democracia não está dissociada da perceção que as pessoas têm sobre a conduta, a ação e os resultados das instituições e dos seus protagonistas".

Com o PS e o Governo assombrados pelo "Galambagate", o presidente do partido deixa recados para dentro para "que todos os democratas atuem com a consciência das consequências da sua palavra, dos seus atos e do seu compromisso histórico".

Para bom entendedor meia palavra basta estando em causa exatamente a palavra do ministro das Infraestruturas, na sequência de quem deu ou não orientação para as secretas atuarem na recuperação de um computador do Estado.

Carlos César, um dos mais próximos conselheiros do primeiro-ministro e que tem sugerido o "refrescamento" do Governo, ou seja, uma remodelação mais ou menos profunda do elenco do executivo, aconselha a que se "trabalhe" para alcançar "bons resultados".

O presidente do partido sugere mesmo as áreas em que os socialistas devem aplicar-se: habitação, acesso ao emprego, transição para o digital, "eficácia" das funções e dos serviços públicos, "suficiência e justiça" dos rendimentos do trabalho ou as "garantias de atenuação" das desigualdades.

Perante o cenário de tensão social que se vive no país, com greves e contestação nas ruas, César alerta que "muitos dos fatores de instabilidade política e social" têm "origem nos défices" naquelas áreas e no "entorpecimento que os partidos e políticos conservadores, de esquerda e de direita, revelam, frequentemente, face às mudanças imprescindíveis".

César lança-se em várias frentes, de resto. Se por um lado ficam os recados para o PS e o Governo de António Costa, fica também a bicada ao líder do PSD, referindo que "não pode haver transigências com movimentos e procedimentos que enfraquecem" as virtudes da democracia.

É criticada a "normalização dos populistas e dos extremistas de direita, que algumas forças políticas moderadas fazem, num jogo duplo para acederem ou se conservarem no poder", numa óbvia alusão ao que tem sido designado como tabu de Luís Montenegro sobre a aproximação ao Chega de André Ventura.

Aos socialistas, César pede que "sem perda da sua identidade ideológica, têm de se revigorar como obstáculos a esses desvios e como agregadores de novas maiorias políticas, capazes de barrar os caminhos aos extremismos e centradas no reforço e não no condicionamento das democracias".