PSD pede envio de declarações de Galamba para o Ministério Público

O PSD quer que a comissão parlamentar de inquérito (CPI) à gestão da TAP envie para o Ministério Público (MP) as declarações que o ministro das Infraestruturas, João Galamba, prestou aqui no Parlamento sobre os acontecimentos de 26 de abril no Ministério das Infraestruturas.

O deputado social-democrata Paulo Moniz diz que há contradições entre o ministro, o primeiro-ministro, António Costa, e o secretário de Estado adjunto, António Mendonça Mendes, e, por isso, apresentam ainda hoje um requerimento na CPI.

O PSD quer que o Ministério Público avalie "se há ou não lugar para aprofundar a existência do crime de falsas declarações em sede de comissão parlamentar de inquérito", por parte do ministro das Infraestruturas, João Galamba.