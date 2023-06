​Fundos Airbus. “Estou convencidíssimo de que o negócio não prejudicou a TAP”

António Pires de Lima, o antigo ministro da Economia do Governo de Pedro Passos Coelho, garantiu esta quarta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP que recebeu garantias em 2015 que os fundos Airbus não prejudicaram a TAP e que a compra dos aviões foi feita a preços de mercado.



“Continuo convencidíssimo de que o negócio que se fez foi feito a preços de mercado, a TAP não foi prejudicada e bem pelo contrário. Através destes fundos Airbus foi capitalizada em 226 milhões de euros e, com isso, conseguiu iniciar um projeto de desenvolvimento e crescimento que durou até 2019”, afirmou António Pires de Lima.

Em causa estão os chamados fundos Airbus, que resultaram de um negócio do ex-acionista privado da TAP David Neeleman com a fabricante de aviões, que envolveu a troca de uma encomenda de 12 aviões A350 por 53 de uma nova gama e uma “contribuição” superior a 200 milhões de euros da fabricante ao empresário, que os usou para capitalizar a TAP, conforme previsto no acordo de privatização.

O ex-ministro da Economia, que liderou o processo de privatização da TAP em 2015, foi questionado pelos deputados sobre como foi feita a proposta que envolvia os fundos Airbus.

Pires de Lima explicou que a “proposta foi feita em outubro à Parpública e que estava acompanhada de uma carta da Airbus, dando nota que a contribuição, que estava a dar ao David Neeleman era devido à magnitude do negócio e à relação comercial que tinha com o empresário”, acrescentou Pires de Lima.