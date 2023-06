Dirigente do Chega Nuno Pontes sujeito a apresentações semanais na esquadra

O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decretou apresentações semanais na esquadra de residência a Nuno Pontes, dirigente do Chega, no âmbito de uma investigação a membros do partido por alegadas ameaças a um jornalista.

De acordo com as medidas de coação, o vice-presidente da distrital do Porto do Chega ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência, já prestado, a obrigação de se apresentar semanalmente na esquadra da sua área de residência e proibição de contactar por qualquer meio com o visado/ofendido.

André Ventura confirmou que um conselheiro e um dirigente do Chega iam ser ouvidos no âmbito de uma investigação que decorre de “uma queixa de uma associação internacional” que acusava membros do partido “de fazerem ameaças a um jornalista que teria feito uma reportagem sobre o Chega em janeiro de 2021”.