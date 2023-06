Rui Rocha desafia ministra a pagar bilhete e ir à Feira da Agricultura

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) desafiou nesta terça-feira a ministra da Agricultura a pagar bilhete e "não ter medo" de ir à Feira Nacional da Agricultura (FNA), em Santarém, onde está "o coração da produção agrícola em Portugal".

"É o sítio certo para um ministro da Agricultura vir, nem que tenha que pagar bilhete e se tem que pagar bilhete é mesmo porque não tem feito o seu papel, não tem feito o seu trabalho", disse Rui Rocha, na visita que nesta terça-feira realiza à feira, depois de questionado sobre o facto de a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) não ter convidado membros do Governo para estarem presentes no certame.

Afirmando que a IL está presente nos certames relacionados com a agricultura e a produção "com enorme gosto", mesmo "se tivesse que pagar bilhete", Rui Rocha desafiou Maria do Céu Antunes a vir até Santarém, onde a FNA decorre até domingo, "ver o que o setor primário e a produção têm para apresentar".

Ministério e ministra da Agricultura "são inexistências", diz IL

Para o líder liberal, o Ministério e a ministra da Agricultura "são inexistências" e desafiou o Primeiro-Ministro, António Costa, a tomar uma decisão "que já devia ter tomado há muito tempo".