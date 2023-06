PSD exige demissão de Galamba ainda hoje

“Se o ministro João Galamba não sair do Governo até ao final do dia de hoje, este é um primeiro-ministro de brincadeira, o primeiro-ministro está a brincar com o país, que decidiu entrar num conflito institucional com o Presidente da República para não exonerar um ministro que mente ao país e a uma comissão parlamentar de inquérito”, afirma Hugo Soares.

Depois da audição do secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes , que relatou uma versão diferente da do ministro das infraestruturas, João Galamba, o maior partido da oposição fala numa mentira que tem de ser esclarecida-

“A conclusão do dia de hoje é que o senhor primeiro-ministro tem até ao final do dia para demonstrar que quer continuar a chefiar o Governo e que é um primeiro-ministro com autoridade e é primeiro-ministro a sério, senão é primeiro-ministro de brincadeira”, desafia o secretário-geral do PSD.

O secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro confirmou esta terça-feira que falou com o ministro das Infraestruturas, João Galamba, mas garantiu que ninguém do Governo teve influência na forma como os serviços secretos agiram na recuperação do ex-adjunto de Galamba, Frederico Pinheiro.



"Sim, o sr. ministro ligou-me. Sim, eu atendi a chamada. Sim, o sr. ministro relatou-me os acontecimentos do ministério das Infraestruturas e estava muito preocupado com a informação classificada que estava no computador e com as entidades a quem tal facto deveria ser reportado. Não, o reporte aos Serviços de Informação da República não decorreu nem de nenhuma sugestão, orientação ou indicação da minha parte. Nem da parte de nenhum membro do Governo", garante António Mendonça Mendes.