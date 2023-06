Pedro Nuno Santos. "Fomos todos enganados. Temos que exigir que os contratos da Airbus sejam revistos"

O ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos considerou, esta terça-feira no Parlamento, que se a auditoria feita pela TAP "for para levar a sério" então há que renegociar os contratos de compra de aviões com a Airbus porque “todos fomos enganados”.

“O Governo do PSD, a TAP foram enganados. A Airbus é uma empresa pública detida por estados. É preciso verificar se auditoria tem veracidade. Temos de exigir que os contratos sejam revistos. E as Airbus também tem essa responsabilidade, A TAP é um cliente antigo, para lá da luta e combate político”, defendeu o ex-governante.

“Se temos preocupação com a TAP e com o país, temos de garantir que haja consequências e uma renegociação dos contratos porque isso é valor da TAP, é valor do Estado, e importante numa futura venda”, acrescentou.



Pedro Nuno Santos considerou que o processo de privatização da TAP pelo governo de Passos Coelho, em 2015, foi muito negativo para o país e para a empresa. “Para o bem a empresa era do privado, para o mal era do Estado”.

“Foi um negócio mal feito que pós em risco o interesse público”, sublinhou o antecessor de João Galamba.