Pedro Nuno e os 55 milhões pagos a Neeleman: “Não pagámos zero como desejávamos”

Pedro Nuno Santos explicou, esta terça-feira no Parlamento, o valor de 55 milhões de euros pagos a David Neelman para sair da TAP em 2020. O antigo ministro diz que foi o valor encontrado na negociação para evitar a litigância, para cumprir o que estava acordado e para permitir o reforço do estado na TAP.

E acrescentou que o preço resultou dos direitos dos privados previstos no acordo parassocial. “Os 55 milhões são o resultado de uma negociação. É o ponto de encontro entre as duas partes que não tinham acordo e que tem como limite o risco potencial de litigância, a partir do que estava no acordo parassocial. É a partir daí que se avança para a negociação e se chega a um acordo”.

Orgulhoso

Pedro Nuno Santos disse também ter “muito orgulho do trabalho que nós fizemos para salvar a TAP para garantir que a TAP continuava a voar”. “Mas, sobretudo porque nós conseguimos provar que a TAP empresa pública pode dar lucro”, acrescentou.

Pedro Nuno Santos tem seguido os mesmos argumentos usados por Pedro Marques, que o antecedeu na pasta das Infraestruturas sobre a privatização de 2015. Ou seja, defende que foi um mau negócio e que as cartas de conforto eram lesivas para o Estado.

Pedro Nuno Santos foi questionado pelo PS sobre a audição a Miguel Pinto Luz, em que este disse não ter conhecimento das cartas de conforto.