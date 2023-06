Pedro Nuno e os 55 milhões pagos a Neeleman: “Não pagámos zero como desejávamos”

Pedro Nuno Santos explicou, esta terça-feira no Parlamento, o valor de 55 milhões de euros pagos a David Neelman para sair da TAP em 2020. O antigo ministro diz que foi o valor encontrado na negociação para evitar a litigância, para cumprir o que estava acordado e para permitir o reforço do estado na TAP.

E acrescentou que o preço resultou dos direitos dos privados previstos no acordo parassocial. “Os 55 milhões são o resultado de uma negociação. É o ponto de encontro entre as duas partes que não tinham acordo e que tem como limite o risco potencial de litigância, a partir do que estava no acordo parassocial. É a partir daí que se avança para a negociação e se chega a um acordo”.

O tema foi sendo recorrente ao logo da audição. Mais tarde e questionado se estes 55 milhões são resultado do enquadramento previsto no acordo parassocial, diz que as leituras “podem ser divergentes do ponto de vista jurídico”.

“A informação que tínhamos era no sentido de que um conflito judicial com Neeleman podia garantir a Neeleman ganhos que decorriam dos direitos de saída”, acrescentou.