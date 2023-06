Mendonça Mendes contraria Galamba. Garante que não aconselhou reporte ao SIS

O secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro confirma que falou com o ministro das Infraestruturas, João Galamba, mas garante que ninguém do Governo teve influência na forma como os serviços secretos agiram na recuperação do ex-adjunto de Galamba, Frederico Pinheiro.

"Sim, o sr. ministro ligou-me. Sim, eu atendi a chamada. Sim, o sr. ministro relatou-me os acontecimentos do ministério das Infraestruturas e estava muito preocupado com a informação classificada que estava no computador e com as entidades a quem tal facto deveria ser reportado. Não, o reporte aos Serviços de Informação da República não decorreu nem de nenhuma sugestão, orientação ou indicação da minha parte. Nem da parte de nenhum membro do Governo", garante António Mendonça Mendes.

Mendonça Mendes foi envolvido na polémica depois de o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, ter afirmado que foi o secretário de Estado do primeiro-ministro que o aconselhou a contactar o SIS, no dia 26 de abril, para que o computador de Frederico Pinheiro fosse recuperado.

O secretário de Estado do primeiro-ministro assegurou novamente que o SIS não foi informado por ordem do Governo: "Não existe nenhum nexo de causalidade entre qualquer contacto meu, ou de qualquer membro do Governo, e a decisão de reporte ao SIRP daquilo que foi um evento de quebra de segurança de informação classificada", afirma Mendonça Mendes perante os deputados.

O membro do gabinete do primeiro-ministro está a ser ouvido na tarde desta terça-feira no Parlamento, depois de a Iniciativa Liberal exercer o direito potestativo e obrigar Mendonça Mendes a esclarecer tudo na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

[em atualização]