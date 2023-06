Comunidade Israelita do Porto diz que Costa sabia que Abramovich queria investir em Portugal

A Comunidade Israelita do Porto (CIP) diz que António Costa sabia do interesse do empresário russo Roman Abramovich em investir em Portugal.

A CIP afirma ter comunicado ao gabinete do primeiro-ministro essa possibilidade a 30 de Agosto de 2020, oito meses antes de o oligarca ser naturalizado português.

De acordo com o jornal Público, que revela uma carta enviada pela comunidade ao comissário europeu da justiça, Didier Reynders, os ministros da Economia e da Justiça na altura - Pedro Siza Vieira e Francisca Van Dunem, respetivamente - foram igualmente informados dessa eventualidade.

Ainda questionado pelo Público, o gabinete do primeiro-ministro limita-se a informar ter tido conhecimento da naturalização de Abramovich pela comunicação social. De acordo com a CIP, o Governo português concedeu nacionalidade portuguesa a Roman Abramovich "por sua livre vontade", a 30 de abril de 2021.

Já Pedro Siza Vieira afirma ter-se reunido com a Comunidade Israelita do Porto, mas diz não se lembrar de ter sido abordada a possibilidade de investimento do empresário russo em Portugal.

"Foi uma visita de cortesia, com nenhuma menção de investimentos em concreto ou a processos de nacionalidade. Abramovich é um nome suficientemente conhecido para eu o reconhecer e, portanto, recordar. Por isso não penso ter sido referido; a tê-lo sido, terá sido de modo tão casual que nem retive o facto", disse ao mesmo jornal.

"É português, não por ser russo, mas por ser judeu"

Recentemente, numa entrevista concedida ao Diário de Notícias, Reynders diz ter conversado com o Governo português sobre "a nacionalidade [portuguesa] que foi possível dar a algumas pessoas russas", entre as quais "há nomes famosos", como o é o caso de Roman Abramovich, que tem sido alvo de sanções da União Europeia.

O comissário entende as motivações históricas no processo português de atribuição de nacionalidade a judeus sefarditas, mas não deixa de pedir mais ponderação, num momento em que se têm visto "tantos problemas com algumas pessoas russas, algumas que estão na lista de sanções".

Na carta enviada ao Reynders, citada pelo Público, a CIP reforça que Abramovich "é português, não por ser russo, mas por ser judeu". "O Sr. Roman Abramovich tem mãe ucraniana e pai lituano e só nasceu na Rússia devido às terríveis perseguições de que foram alvo as suas famílias lituanas, a quem os russos soviéticos roubaram tudo."