Chumbada nova audição a Galamba e prolongamento da CPI por três meses

Foram chumbados esta segunda-feira na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP os requerimentos apresentados pelo Chega.

Um deles pedia uma nova audição presencial de João Galamba e da sua chefe de gabinete, para esclarecer o que o partido considera contradições do que se passou na noite de 26 de abril no ministério das Infraestruturas.

Neste requerimento o Bloco de Esquerda (BE) e o Chega votaram a favor. O PS contra , PSD e PCP abstiveram-se.

O outro requerimento pedia o prolongamento da comissão por mais três meses. Teve o votos contra do PS e PCP, a abstenção do PSD e BE e os votos favoráveis do Chega.

Os deputados aprovaram ainda dois requerimentos do PCP que pedem mais documentação sobre a Atlantic Gateway e a VEM Brasil.