PAN e Livre vão entrar para “os Verdes” europeus

O PAN e o Livre estiveram representados este fim-de-semana no Congresso Extraordinário dos Verdes europeus, em Viena, para se juntarem a este que é atualmente o quarto maior grupo político do Parlamento Europeu.

Em contagem decrescente para as eleições europeias, que decorrem em junho do próximo ano, PAN e Livre alinham-se com os Verdes, fortemente comprometidos com causas ecologistas, climáticas, e de esquerda progressista.

PAN tenta “recuperar” lugar

“Sendo o PAN a força ambientalista em Portugal, houve uma componente identitária com os vários partidos que compõem esta família e que partilham esta agenda”, justifica a recém-reeleita porta-voz do partido em declarações à Renascença.

O PAN até já conseguiu eleger um eurodeputado, nas últimas eleições europeias de 2019, mas Francisco Guerreiro (que faz atualmente parte da família política d’Os Verdes) abandonou o partido no ano seguinte alegando “divergências políticas” com a direção, na altura encabeçada por André Silva. Agora, Francisco Guerreiro segue em pista própria e até já anunciou que se vai filiar no Volt quando terminar o mandato.

“Para nós é muito importante podermos beneficiar da experiência dos outros partidos, tendo em conta até que não nos foi possível resgatar o lugar que o PAN conquistou e que não nos foi devolvido”, critica discretamente Inês Sousa Real, que se diz confiante em conseguir eleger um eurodeputado no próximo ano “tendo em conta as últimas sondagens”.

Quem será o cabeça de lista? “Ainda é muito cedo” para ter a decisão fechada, diz a porta-voz do PAN, relembrando que o partido teve agora um congresso eletivo, e que esse tipo de debates vai voltar a ter espaço nos próximos meses.

Entrar numa família política significa solidificar a presença política no Parlamento Europeu. Em Estrasburgo, as votações são maioritariamente calculadas em função dos votos de cada grupo político, que dá indicações aos seus eurodeputados (que não são vinculativas, ou seja, não há uma verdadeira disciplina de voto), mas que são normalmente acatadas.

Sousa Real antevê que vai ser “positivo ter uma sinergia e uma estratégia conjunta com os partidos congéneres do ponto de vista ambiental” e quer também ganhar influência em Bruxelas.