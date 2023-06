Costa. Políticos têm de respeitar o que os portugueses decidiram

O secretário-geral do PS afirmou este sábado que os portugueses resolveram uma "grave e efetiva" crise política há um ano, referindo-se à maioria absoluta alcançada nas legislativas de 2022, cabendo agora aos políticos respeitarem essa decisão.

"Ainda o ano passado, os portugueses resolveram uma grave e efetiva crise política que o senhor Presidente da República chamou os portugueses a resolver. Foram chamados e resolveram essa crise política", disse António Costa no discurso de abertura da Comissão Nacional do PS que decorre esta tarde em Matosinhos, no distrito do Porto.

Segundo o líder do PS, o que compete agora aos políticos é respeitarem aquilo que os portugueses resolveram e não complicar a vida dos portugueses.

"A postura do PS tem sido e tem de continuar a ser essa, estarmos focados em responder às necessidades dos portugueses, focados em responder e resolver problemas do país e focados em construir um futuro de prosperidade partilhada para todos", frisou.

De acordo com o também primeiro-ministro, que tinha na sala alguns membros do seu executivo, nomeadamente os ministros do ambiente, da Presidência e da Agricultura, o PS tem de continuar lado a lado com os portugueses perante as suas dificuldades e mobilizar o país para continuar a construir o futuro.

O PS prepara-se para adiar o seu Congresso Nacional de setembro para o primeiro trimestre de 2024, decisão que deverá sair da reunião de hoje da Comissão Nacional deste partido.

Esta reunião do órgão máximo dos socialistas é a segunda desde o início do ano e ocorre num momento em que o Governo tem estado sob pressão com uma série de casos em discussão na comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão da TAP.