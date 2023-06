TAP. Estado "não pode ficar refém" de privados contra interesse público

O secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, defendeu esta sexta-feira que o Estado não pode ficar refém de posições contrárias ao interesse público, referindo-se aos ex-acionistas privados da TAP, que preferiam um apoio que Governo entendeu insuficiente.

“O Estado português não pode ficar refém de qualquer tipo de posição obstaculizadora àquilo que se entende que é o interesse público”, afirmou o secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes, na comissão de inquérito à TAP, na qual está a ser ouvido na qualidade de antigo responsável pelo Tesouro.

João Nuno Mendes respondia a questões do deputado do BE Pedro Filipe Soares sobre o impasse com os ex-acionistas privados da companhia aérea, quanto à forma do auxílio a prestar à TAP, quando entrou em dificuldades na sequência da pandemia de covid-19, em 2020.

“Ficou claro que os acionistas não iriam acompanhar nenhum esforço do Estado. Não estamos a falar de ‘nós colocamos 10%, 15%, 20% do esforço do Estado’. Não, nenhum. Não havia perspetivas económicas no setor aéreo”, sublinhou o governante, que na altura coordenava o grupo de trabalho que estudou as hipóteses de apoio à TAP e que propôs ao Governo um auxílio de emergência acompanhado por plano de reestruturação.