Parlamento chumba projetos de lei para criar crime de assédio sexual

Dois projetos de lei que previam alterações ao Código Penal para agravar as penas de assédio sexual e a criação do crime de assédio sexual foram, nesta sexta-feira, chumbados no parlamento.

Os deputados debateram um conjunto de iniciativas destinadas a criar medidas de apoio às vitimas de assédio moral e sexual, destacando-se dois projetos de lei, um do Bloco de Esquerda (BE) e outro do Chega, que defendiam alterações ao Código Penal.

"O crime de assédio não existe no código penal e é isso que propomos: Que passe a existir", disse a deputada do BE, Joana Mortágua, defendendo a criação do crime de assédio sexual e assédio sexual qualificado.

Em 2015, a legislação passou a prever a "importunação sexual" mas, para a deputada bloquista, "o assédio não é apenas aquilo que está incluído na importunação sexual".

Projeto-lei do BE chumbado por PS, PSD e PCP

O projeto de lei contou apenas com os votos a favor do BE, tendo sido rejeitado com os votos contra do PS, PSD e PCP e a abstenção do Chega e Iniciativa Liberal (IL).

Entre outras criticas, o PS, PCP e IL recusaram a proposta, defendendo que o assédio já é punido no Código Penal através de outros tipos legais de crime.

O líder do Chega, André Ventura considerou a proposta do BE "um excesso". "A criminalização dos piropos será uma banalização e uma piada para quem nos vir lá fora", disse.