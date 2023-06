PCP diz que respostas do PM confirmam que atuação do SIS "não teve qualquer base legal"

O PCP defendeu hoje que as respostas do primeiro-ministro sobre a ação do SIS na recuperação de um computador do Ministério das Infraestruturas confirmam que a atuação do serviço de informações "não teve qualquer base legal".

"Estas respostas vêm confirmar que, de facto, a atuação do SIS não teve qualquer base legal porque, se tivesse, tinha sido identificada qual é que era a norma, qual é que era o artigo, qual é que era a lei e não foi feito. Deixa claro que foi, de facto, uma intervenção e uma atuação que não foi nos termos da legislação", afirmou a deputada do PCP Paula Santos em declarações aos jornalistas no parlamento.

A deputada comunista disse que António Costa afirma que a atuação é legal "porque é dito pela secretária-geral do SIRP e pelo Conselho de Fiscalização", mas em nenhum momento a resposta é fundamentada "com qualquer norma legal, com qualquer artigo de qualquer lei".

"Não há qualquer referência a essa matéria. E é grave que o primeiro-ministro passe completamente por cima dessa questão", considerou.

O primeiro-ministro, entre as respostas divulgadas hoje às 15 perguntas do PSD, afirma que teve conhecimento de que o SIS se articulou com a PJ para preservar a integridade de documentos classificados contidos no computador levado por Frederico Pinheiro do Ministério das infraestruturas.

António Costa afirma ainda que a ação do SIS na recuperação de um computador levado do Ministério das Infraestruturas não envolveu qualquer autorização sua nem resultou de sugestão do seu secretário de Estado Adjunto, Mendonça Mendes.

Paula Santos remeteu também para a proposta apresentada pelo partido no dia 24 de maio de criação de uma comissão para fiscalizar o SIRP (Sistema de Informações da República Portuguesa) composta pelo líderes dos grupos parlamentares para assumir as funções do atual Conselho de Fiscalização do sistema de informações.

A deputada defendeu que é necessária uma "fiscalização direta por parte da Assembleia da República", referindo que "nas audições, refugiando-se no segredo do Estado, não é possível neste momento à Assembleia da República fazer uma efetiva fiscalização e é isso que nós consideramos que deve ser feito".

"Quando nós colocamos aqui a questão da necessidade de alterar o modelo de fiscalização, de que haja de facto essa possibilidade de uma fiscalização direta por parte da Assembleia da República que permite efetivamente essa fiscalização, coisa que hoje não é possível, de facto nós consideramos que esta é uma matéria da maior importância", concluiu.