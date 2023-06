Costa: "Surpreende um pouco" que o PSD "desvalorize a relevância da quebra de segurança"

O primeiro-ministro manifestou-se esta quinta-feira surpreendido por se desvalorizar, em Portugal, a "relevância da quebra de segurança quanto a documentos classificados", garantindo que respondeu às questões do PSD sobre a atuação do SIS "pela mesma via" que as recebeu.

"Há uma coisa que me surpreende um pouco, que é a forma como em Portugal, de repente, se desvaloriza a relevância da quebra de segurança quanto a documentos classificados. Todos nós nos recordamos como muito recentemente um ex-Presidente dos Estados Unidos e o Presidente dos Estados Unidos foram objeto de investigação", apontou António Costa.

Falando à imprensa portuguesa no final da segunda cimeira da Comunidade Política Europeia, na cidade moldava de Bulboaca, o chefe de Governo reiterou que "ninguém acionou o SIS [Serviço de Informações de Segurança], ninguém deu instruções ao SIS, já toda a gente sabe a história".

"A chefe de gabinete do senhor ministro das Infraestruturas comunicou ao SIS que houve uma quebra de segurança com documentos classificados e o SIS agiu em conformidade", insistiu, apontando que "foi da sua própria iniciativa que ela ligou ao SIS". "Isto é claríssimo", salientou.

"Eu gostava de saber o que é que a oposição diria se eu perdesse um documento classificado, se houvesse uma quebra de segurança num documento classificado meu, e não comunicasse às autoridades, o que é que diria", questionou António Costa, pedindo "uma reflexão" sobre "o que se anda a dizer porque é fundamental preservar as instituições".

Quando questionado sobre as perguntas que o PSD lhe dirigiu sobre a ação do SIS na recuperação de um computador levado do Ministério das Infraestruturas, o primeiro-ministro salientou que respondeu "pela mesma via", ou seja, através da comunicação social.

"Falta de respeito era não ter respondido às perguntas. [...] Eu recebi as perguntas pela comunicação social e respondi pela mesma via e dizem-me até - mas eu nem quero acreditar - que o PSD nem sequer tinha formalizado ainda as perguntas junto à Assembleia da República", disse.