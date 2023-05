​Vitalino Canas. Governo não deve deixar caso do SIS em “lume brando”

No programa Casa Comum da Renascença , o antigo membro do Conselho Superior de Informações diz que não é avisado manter o tema “em lume brando”.

O socialista Vitalino Canas defende que deve ser esclarecida a articulação entre João Galamba e António Mendonça Mendes no caso da intervenção do SIS no caso dos incidentes no Ministério das Infraestruturas.

Os silêncios e as palavras do Governo sobre a cade(...)

No plano dos serviços de informação, o ex-deputado do PS não tem dúvidas: a coordenação entre o SIS e o Sistema de Segurança Interna não funcionou neste caso do computador levado do Ministério das Infraestruturas.

O PSD fez esta quarta-feira 15 perguntas ao primeiro-ministro sobre a atuação do SIS e do SIRP na recuperação do computador de Frederico Pinheiro e nos acontecimentos ocorridos no Ministério das Infraestruturas na noite de 26 de abril.



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reafirmou hoje que soube no dia 29 de abril da atuação das secretas no caso Galamba e diz que é fácil de perceber quem o contactou: o primeiro-ministro, António Costa.