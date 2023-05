Marcelo diz que "dá para perceber" quem o informou sobre o SIS

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reafirma que soube no dia 29 de abril da atuação das secretas no caso Galamba e diz que é fácil de perceber quem o contactou.

Marcelo Rebelo de Sousa adiantou, esta quarta-feira de manhã, aos jornalistas em Belém, que esse foi o único contacto que teve sobre o assunto.

O chefe de Estado recusa dizer quem o contactou, mas refere que “somando um mais um, dá para perceber quem foi”.

“O primeiro contacto oficial que tive sobre a matéria foi no dia 29 [de abril]. Depois disse que tinha anotado que o senhor primeiro-ministro tinha publicamente afirmado que no contacto feito com o Presidente da República não tinha falado do SIS - ele esclareceu isso - somando um mais um, dá para perceber quem foi o alguém que contactou o Presidente da República no dia 29. É uma ilação fácil de estabelecer, uma vez que o senhor primeiro-ministro tomou a iniciativa de falar no contacto feito com o Presidente da República", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

A Renascença sabe que no dia 29 de abril o primeiro-ministro, António Costa, informou Marcelo Rebelo de Sousa sobre a intervenção do SIS na recuperação do computador levado do Ministério das Infraestruturas por Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro João Galamba.



O PSD fez 15 perguntas ao primeiro-ministro sobre a atuação do SIS e do SIRP na recuperação do computador de Frederico Pinheiro e nos acontecimentos ocorridos no Ministério das Infraestruturas na noite de 26 de abril.



No requerimento que deu entrada na manhã desta quarta-feira no parlamento, o PSD diz que “não é aceitável, em Democracia, que persista sequer a mínima dúvida que tais possam agir não em estrita defesa do interesse do Estado, mas em função da conveniência do Governo do momento, ou como corpo semi-privativo dos membros do governo e seus gabinetes, o que constituiria uma ameaça intolerável ao Estado de Direito”.



No requerimento a que a Renascença teve acesso, o PSD acrescenta que “o Primeiro-Ministro tem a tutela direta e responsabilidade sobre o SIRP/SIS, é que nada do que aconteceu pode ter sucedido sem o seu conhecimento e assentimento prévio, concomitante ou posterior”.