IL quer eleger um eurodeputado e conseguir grupo parlamentar na Madeira

O presidente da Iniciativa Liberal (IL) indicou esta quarta-feira como objetivo do partido eleger um eurodeputado nas europeias do próximo ano e conseguir um grupo parlamentar nas regionais da Madeira.

"Somos claros no objetivo de eleger o primeiro deputado liberal para o Parlamento Europeu, é isso que nos move e é nisso que vamos estar concentrados quando chegar o momento próprio para as eleições europeias", afirmou Rui Rocha em declarações à agência Lusa e à SIC durante uma visita à Feira do Livro de Lisboa.

O líder da IL disse que o partido não traçou ainda "um objetivo percentual" para esse sufrágio, mas assumiu que "não se contentará em ficar dois ou três pontos abaixo desse objetivo", numa referência a declarações recentes do líder do PSD, Luís Montenegro, que considerou que perder as europeias por dois ou três pontos percentuais não será um mau resultado.

"Nós queremos mesmo alcançar os objetivos a que nos propomos, costumamos ser muito rigorosos nesses objetivos", salientou.

Questionado se estava a criticar Luís Montenegro, Rui Rocha respondeu que não, afirmando tratar-se de "uma constatação".

"Nós fixamos objetivos ambiciosos, batemo-nos por esses objetivos e consideramos que cumprimos os objetivos quando os alcançamos. Ficar abaixo não é propriamente um desejo liberal nem uma forma liberal de ser as coisas", apontou.

Já sobre as eleições regionais da Madeira, que devem acontecer em setembro ou outubro, o presidente da IL recordou que a meta "ficou clara" na moção de estratégia que apresentou ao partido quando disputou a liderança.

"O nosso objetivo e a nossa luta será por eleger o primeiro grupo parlamentar liberal no parlamento da Madeira, é isso que nos move", referiu.

Rui Rocha indicou que a IL "não fará em nenhuma das eleições que virão nos próximos tempos nenhum tipo de coligação pré-eleitoral" e "apresentará as suas listas, os seus candidatos, as suas ideias".

Sobre eventuais acordos de governação nessa região autónoma, à semelhança do que aconteceu nos Açores, Rui Rocha não respondeu diretamente, apontando que a IL "será sempre um partido responsável" e viabilizará "sempre propostas boas", mas votará "contra propostas más".

O presidente da Iniciativa Liberal visitou hoje, juntamente com outros dirigentes do partido, a Feira do Livro de Lisboa, justificando que a visita teve como objetivo renovar as suas leituras.

Rui Rocha foi perguntando em algumas bancas como estava a correr o negócio, e teve também oportunidade de assumir o papel de vendedor.

Nesta visita, o líder liberal comprou dois livros: Agente em Campo, de John le Carré, que afirmou tratar-se de "uma leitura bastante interessante nos dias que correm, em que se anda a tentar descobrir factos e há quem encubra factos e há dificuldade em encontrar a verdade"; e outro sobre o Parlamento Europeu e as eleições europeias, por ser um tema que "entrará na atualidade daqui por uns meses". .