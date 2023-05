"Perder as Europeias por dois ou três pontos não é um mau resultado"

O presidente do PSD, Luis Montenegro, garante que um mau resultado nas eleições Europeias do próximo ano não vai determinar a sua saída da liderança, considerando mesmo que perder por dois ou três pontos percentuais não é um mau resultado.

Em entrevista à RTP, esta segunda-feira, o líder do PSD, que venceu as eleições no partido há precisamente um ano, apontou sempre a vitória nas europeias como o objetivo do seu mandato, e disse que iria avaliar, em função dos resultados se tinha ou não condições para continuar.

“O PSD perdeu as últimas eleições europeias por 12 pontos percentuais, se o PSD ficar a dois ou três pontos, acha que é mau resultado? Eu Não acho. Mas não é esse resultado que eu quero. As europeias são para ganhar”, disse Luis Montenegro.



O líder do PSD disse que está a trabalhar para vencer as europeias, mas também as regionais da Madeira e reiterou que uma derrota não quer significar abandonar a liderança.

“Eu, se tiver a convição de que estou no caminho certo e que vamos alcançar o objetivo de chegar ao governo, qualquer que seja o resultado, eu continuarei à frente do Partido Social Democrata, mesmo que seja uma derrota, mas desde que a avaliação seja de molde a poder concluir de que estamos no bom caminho para ser governo”, garantiu o líder do PSD.

Na entrevista que assinalou um ano de mandato à frente do PSD, Luis Montenegro foi ainda questionado para clarificar a posição relativamente a acordos com o Chega. Montenegro mantém tabu, não diz o nome do partido de André Ventura, assegura que mantém a estratégia traçada.

“Fui muito mais claro sobre isso. Eu não tenho nenhum problema em mencionar esse partido, eu tenho é a minha estratégia política e eleitoral e vou segui-la e já disse o que está excluído do meu projeto político”, respondeu Montenegro, justificando “que não há eleições amanhã”.