"Informação que nos foi sempre transmitida é que Alexandra Reis renunciou"

“A informação que foi sempre transmitida é que Alexandra Reis renunciou” ao cargo de administradora da TAP, afirma Miguel Cruz, ex-secretário de Estado do Tesouro, na comissão parlamentar de inquérito à gestão da companhia aérea.

Alexandra Reis recebeu uma indemnização de meio milhão de euros, mas Miguel Cruz diz que corria a informação de que a ex-gestora tinha renunciado.

“A informação que nos foi sempre transmitida e que é pública, é a informação de que a engenheira Alexandra Reis renunciou”, declarou o ex-secretário de Estado do Tesouro.

“Eu devo aliás dizer que a engenheira Alexandra Reis - e penso que ela o disse aqui - me mandou uma mensagem ou me tentou ligar logo a seguir à sua saída, eu falei com ela e nunca outra questão que não a da renúncia foi colocada em cima da mesa”, adianta.

De acordo com Miguel Cruz, “a anunciada renúncia de Alexandra Reis vem na sequência da renúncia de dois outros elementos do conselho de administração e, portanto, estava dentro do mesmo padrão”.

O caso da indemnização levou à demissão de Alexandra Reis de secretária de Estado do Tesouro e do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.