Compra de Airbus. TAP e Parpública consideravam operação legal, diz Pedro Marques

Pedro Marques, antigo ministro do Planeamento e das Infraestruturas, garante que não sabia do negócio de David Neelman com a Airbus, que permitiu capitalizar a TAP com dinheiro da própria empresa.

“Se tivesse sido feita alguma espécie de desconto comercial na aquisição dos aviões da Airbus, por serem muitos aviões, que a Airbus tenha atribuído esse desconto, mas que o tenha pago ao senhor Neelman em vez de pagar à TAP, eu isso nunca vi”, afirmou Pedro Marques na comissão de economia, onde está a ser ouvido a pedido do PSD.

O antigo ministro das Infraestruturas garantiu que, na altura, não tinha qualquer informação que colocasse em causa o negócio com os fundos airbus



Questionado pela deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, Pedro Marques disse que teve conhecimento numa entrevista de David Neelman, em janeiro de 2016, e que, até lá, todas as indicações apontavam para um negocio legal.

“Nunca apareceu em nenhum documento que eu tenha visto esta ideia de a TAP está a pagar os aviões acima do valor que devia pagar, porque o desconto comercial foi dado, à cabeça, ao senhor Neelman. Eu não podia pôr em causa a legalidade de algo que a Parpública me tinha dito que era legal e que o engenheiro Fernando Pinto também nos disse que era legal e operacionalmente correto.”