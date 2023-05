A deputada Mariana Mortágua foi eleita, este domingo, nova coordenadora do Bloco de Esquerda. Na Convenção do partido, no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, a moção A, derrotou a Moção E, liderada por Pedro Soares.

Nas eleições para a Mesa Nacional, de onde sai o coordenador, deram 490 votos à Moção A, 95 votos à Moção E, 13 votos em branco e 2 votos nulos. Mariana Mortágua é assim eleita a nova coordenadora do Bloco de Esquerda.

